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Водитель Nissan погиб, съехав в кювет на трассе Казань – Ульяновск

Водитель Nissan погиб, съехав в кювет на трассе Казань – Ульяновск

На 177-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП. Как сообщают в Госавтоинспекции Ульяновской области, накануне 54-летний водитель Nissan Murano совершил съезд в кювет, в результате чего машина «легла» на крышу.

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