В день рождения Нила Саймона LA’Театр в 300-й раз показал спектакль «Слухи»

Этот хит остаётся популярным у зрителей уже более 20 лет.фото: пресс-служба LA’Театра --> На сцене театра Эстрады прошёл 300-й показ спектакля LA’Театра Вадима Дубровицкого «Слухи», поставленный по пьесе известного драматурга Нила Саймона.