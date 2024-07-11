В день рождения Нила Саймона LA’Театр в 300-й раз показал спектакль «Слухи»

Этот хит остаётся популярным у зрителей уже более 20 лет.фото: пресс-служба LA’Театра --> На сцене театра Эстрады прошёл 300-й показ спектакля LA’Театра Вадима Дубровицкого «Слухи», поставленный по пьесе известного драматурга Нила Саймона.
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