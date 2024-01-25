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ВС РФ с боями выходят к улице Грушевского на юге Авдеевки

ВС РФ с боями выходят к улице Грушевского на юге Авдеевки

Российские войска добились нового успеха в Авдеевке. Стало известно о том, что наши подразделения взяли под контроль очередной участок территории на юге города, выходя к улице Грушевского.

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