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Все-таки Лавров молодец. Двумя словами охарактеризовать, причем превентивно, съезд депутатов и Гудкова - это сильно

Все-таки Лавров молодец. Двумя словами охарактеризовать, причем превентивно, съезд депутатов и Гудкова - это сильно

Дилетант о политике Съезд депутатов в Варшаве Невыразимую дрожь отвращения, как выразился классик, испытала я сегодня при просмотре записи второй части меньшевиков в изгнании - очередного съезда людей со светлыми лицами.

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