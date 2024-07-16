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Владимирские новости

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В Гусь-Хрустальном восстановили мост

В Гусь-Хрустальном восстановили мост

Во Владимирской области восстановили мост протяженностью более 40 метров. Переход через реку был построен в 1987 году и не соответствовал современным нормативам, а также испытывал значительные нагрузки от грузового транспорта.

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