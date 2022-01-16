В Самаре проходит зимний чемпионат по офицерскому троеборью

В Самаре проходит зимний чемпионат по офицерскому троеборью

Атлеты соревнуются в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и лыжной гонке свободным стилем на дистанцию 5 и 10 км.

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