ГИБДД ввела ограничения на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохой видимости

Ограничения действуют на участке трассы с 160-го по 352-й километр.В связи с ухудшением погодных условий на федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург введены временные ограничения на движение грузовых автомобилей и пассажирского транспорта.
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