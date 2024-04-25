Полицейские помогли иркутянке вернуть автомобиль

Жительнице Иркутска пришлось обратиться к сотрудникам полиции, чтобы вернуть автомобиль. Дело в том, что женщина поругалась со знакомым и уехала от него на такси, оставив в ограде дома свой мини-кроссовер.
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