"Русал" может законсервировать 3 предприятия в Свердловской области

Компания уведомила правительство о возможной временной остановке Североуральского бокситового рудника, Богословского алюминиевого завода и Уральского завода, а также Пикалёвского глиноземного завода в Ленинградской области, сообщил "Коммерсантъ" в пятницу, 28 августа 2026 года.