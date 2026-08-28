"Русал" может законсервировать 3 предприятия в Свердловской области

Компания уведомила правительство о возможной временной остановке Североуральского бокситового рудника, Богословского алюминиевого завода и Уральского завода, а также Пикалёвского глиноземного завода в Ленинградской области, сообщил "Коммерсантъ" в пятницу, 28 августа 2026 года.
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