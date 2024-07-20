Фигурант дела замминистра Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Бородин, являющийся одним из фигурантов уголовного дела о взятках бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, обратился к суду с просьбой об изменении меры пресечения, сообщает РИА Новости .
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