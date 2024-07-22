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Царьград

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С участника СВО сняли судимость, но не вернули конфискованное по суду имущество

С участника СВО сняли судимость, но не вернули конфискованное по суду имущество

Бывший майор спецназа ВДВ добился снятия судимости, но так и не сумел вернуть изъятое у него по суду имущество.

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