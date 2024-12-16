Искусственный интеллект: история ошибок

Ключевые технологии для обработки больших данных были созданы на полвека раньше нынешнего бума ИИ. Их тормозом стали советская бюрократия и хитрая стратегия конкурентовIMAGO/SCIENCE PHOTO LIBRARY читайте на monocle.
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