Предсказания ученых: Средиземное море исчезнет и Африка столкнется с Европой

Ученые предсказывают столкновение Африки с Европой, что приведет к исчезновению Средиземного моря. Массивные тектонические плиты, находящиеся в постоянном движении, в конечном итоге приведут к тому, что африканский континент "похоронит" Средиземное море под собой, передает planet-today.