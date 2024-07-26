Новая статья: Flintlock: The Siege of Dawn — хорошие идеи в неудачной обёртке. Рецензия Од...

Новая статья: Flintlock: The Siege of Dawn — хорошие идеи в неудачной обёртке. РецензияОдин из способов проявить храбрость в игровой индустрии — выпустить новый соулслайк спустя несколько недель после выхода дополнения к Elden Ring.
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