Губернатор Севастополя рассказал о благотворительной ярмарке

2 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе со своей женой Надеждой Развожаевой, посетили благотворительную ярмарку, которая проходила на территории Свято-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов.
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