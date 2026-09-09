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«Он может убить всех нас к концу десятилетия»: сотрудник Anthropic уволился из-за опасений выхода ИИ из-под контроля

«Он может убить всех нас к концу десятилетия»: сотрудник Anthropic уволился из-за опасений выхода ИИ из-под контроля

Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон, специализирующийся на обучении новых моделей искусственного интеллекта (ИИ) на огромных объемах данных, уволился из-за опасений, что ИИ выйдет из-под контроля и уничтожит человечество.

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