ВС России повторно ударили «Геранью-4» по складам ТЦ «Мануфактура» в Сумах

Российские военнослужащие повторно нанесли удар беспилотником «Герань-4» по складским помещениям на территории торгового центра «Мануфактура» в Сумах.
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