Песня Шакиры и Бурны Бой (Shakira & Burna Boy’s ) ‘Dai Dai’ набрала на YouTube более 1 миллиарда просмотров

Шакира и Burna Boy (Shakira & Burna Boy) набрали на YouTube миллиард просмотров благодаря своей совместной работе “Dai Dai”, официальному гимну Чемпионата мира по футболу 2026 года.
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