Количество свободных домов в Японии выросло до рекордного уровня в девять миллионов — более чем достаточно для всего населения огромного мегаполиса.
В Японии стоят пустыми 9 млн домов. Смотрим, какие можно забрать бесплатно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ангелина Каберская
Хокку, экспромт: В саду, где твой дед сотворил харакири, А там, на гэнкане пробилась трава, Давно ты забыл В своей шумной квартире, Что ноги все там, Ну а здесь - голова! Вернуться назад - Потерять, постоянство, Но вновь обрести Свой душевный комфорт. В дом отчий вернись, Ты раздвинешь Пространство, На век обретешь Свою гавань и... порт.
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Да пошла эта Япония подальше, вместе со своими пустыми домами...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии