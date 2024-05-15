В Японии стоят пустыми 9 млн домов. Смотрим, какие можно забрать бесплатно

Ангелина Каберская

Хокку, экспромт: В саду, где твой дед сотворил харакири, А там, на гэнкане пробилась трава, Давно ты забыл В своей шумной квартире, Что ноги все там, Ну а здесь - голова! Вернуться назад - Потерять, постоянство, Но вновь обрести Свой душевный комфорт. В дом отчий вернись, Ты раздвинешь Пространство, На век обретешь Свою гавань и... порт.