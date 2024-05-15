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В Японии стоят пустыми 9 млн домов. Смотрим, какие можно забрать бесплатно

В Японии стоят пустыми 9 млн домов. Смотрим, какие можно забрать бесплатно

Количество свободных домов в Японии выросло до рекордного уровня в девять миллионов — более чем достаточно для всего населения огромного мегаполиса.

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Комментарии
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Ангелина Каберская
Хокку, экспромт: В саду, где твой дед сотворил харакири, А там, на гэнкане пробилась трава, Давно ты забыл В своей шумной квартире, Что ноги все там, Ну а здесь - голова! Вернуться назад - Потерять, постоянство, Но вновь обрести Свой душевный комфорт. В дом отчий вернись, Ты раздвинешь Пространство, На век обретешь Свою гавань и... порт.
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15 час.
лл
лина любимцева
Да пошла эта Япония подальше, вместе со своими пустыми домами...
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12 час.

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