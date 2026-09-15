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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук о «Шанхае» в Китае: «Задача – переехать в следующем сезоне или через год. Надо делать полную вертикаль – и ВХЛ, и МХЛ, и женскую команду. Перспективы большие»

Президент « Шанхай Дрэгонс » Илья Ковальчук высказался о ситуации с переездом команды в Китай.  Сейчас клуб базируется в Санкт-Петербурге.

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