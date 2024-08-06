Аббас заявил, что едет в Россию координировать позиции и укрепить отношения

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о предстоящем визите в Россию, целью которого является обмен мнениями по актуальным международным событиям, согласование позиций и укрепление двусторонних отношений.
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