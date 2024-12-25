В Госдуме призвали сделать дешевле билеты на отдых для детей и родителей

Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелета и проезда как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно, направила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.