Якуты и вьетнамцы, ягуар и волки: Казанский цирк открыл МиниФест мира «Эхо Азии»

В Казанском цирке большой интернациональной программой открылся 135-й сезон. Обновленная к новому сезону цирка за 20 млн рублей арена до 1 декабря будет объединять юных воспитанников Детской цирковой школы Казани и искусных, признанных артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, а также из Бурятии, Удмуртии и Якутии.