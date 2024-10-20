Якуты и вьетнамцы, ягуар и волки: Казанский цирк открыл МиниФест мира «Эхо Азии»

В Казанском цирке большой интернациональной программой открылся 135-й сезон. Обновленная к новому сезону цирка за 20 млн рублей арена до 1 декабря будет объединять юных воспитанников Детской цирковой школы Казани и искусных, признанных артистов из Вьетнама, Казахстана, Узбекистана, а также из Бурятии, Удмуртии и Якутии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии