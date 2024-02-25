Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Самое интересное во всей этой истории что эта дрянь собирала деньги для ублюдков из ВСУ в нашей стране, тут уже не о ...Убийство русских ...
  • Майя Maja
    Ну и лишится сисек очень скоро)) Пойдет другими местами зарабатывать на сиськи искусственные. Только в РФ точно уже н...Ведущая Daily Wir...
  • Майя Maja
    Да все не спят давно.России заговарива...

В конце февраля 2014 года весь мир облетели кадры, как в центре Киева аккуратными рядами складывают тела убитых, попавших под пули "неизвестных снайперов"

В конце февраля 2014 года весь мир облетели кадры, как в центре Киева аккуратными рядами складывают тела убитых, попавших под пули "неизвестных снайперов"

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ОДИН СОШЁЛ С УМА, ДРУГОМУ СЛОМАЛИ РУКИ: ГЛАВНЫХ ЛИЦ МАЙДАНА ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ НАСТИГЛА КАРА В конце февраля 2014 года весь мир облетели кадры, как в центре Киева аккуратными рядами складывают тела убитых, попавших под пули "неизвестных снайперов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
&quot;Небесную сотню&quot; убивали снайперы из укронацистов, из Израили и из Грузии. Показали грузинского снайпера, который возмущался частичной оплатой их&quot; работы&quot;.
Ответить
10 час.
ВН
Валерий Николаевич
Предоставили очень подробную информацию о самых известных руководителях майдана, где живут, как себя чувствуют, чем занимаются, в общем все в безопасности. А для чего нам это? Чтобы мы порадовались за них, что их никто не пытается аннигилировать?
Ответить
10 час.
Владимир Карпов
Странно - а почему они до сих пор греются на солнышке, а не мёрзнут в земле ???
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору