В конце февраля 2014 года весь мир облетели кадры, как в центре Киева аккуратными рядами складывают тела убитых, попавших под пули "неизвестных снайперов"

ВН

Валерий Николаевич

Предоставили очень подробную информацию о самых известных руководителях майдана, где живут, как себя чувствуют, чем занимаются, в общем все в безопасности. А для чего нам это? Чтобы мы порадовались за них, что их никто не пытается аннигилировать?