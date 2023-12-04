Бразилия. Как провожают пароходы на Парану тинг, с языка индейцев - Королева рек

Предыдущая история - Обрушение планов - не катастрофа В порт прибыла в полной экипировке: гамак, верёвки, булки и бекон, свежее полотенце, бумажные салфетки, вода, шоколад, новейшие батарейки для фотоаппарата… Дополнительно принесла с собой четыре банки разных и вкусных консервов, огурцы, яблоки и хорошее настроение.
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