Бразилия. Как провожают пароходы на Парану тинг, с языка индейцев - Королева рек

Предыдущая история - Обрушение планов - не катастрофа В порт прибыла в полной экипировке: гамак, верёвки, булки и бекон, свежее полотенце, бумажные салфетки, вода, шоколад, новейшие батарейки для фотоаппарата… Дополнительно принесла с собой четыре банки разных и вкусных консервов, огурцы, яблоки и хорошее настроение.