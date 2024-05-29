Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Ортодоксальный православнутый Милонов вполне готов обрядить женщин в паранджу. Интересно, для городов ЮБК типа Ялты и...Милонов призвал з...
  • Михаил Новиков
    Наверное запад должен начать слышать, что законность нанесения ударов в глубь России, узаконит ответные удары по мест...Столтенберг: Укра...
  • Leon Dan
    Что там унизительного? Лифчик показать на досмотре? Зачем сгущать мелкий вопрос? Есть требование по части металлодете...Глава ЛБИ Мизулин...

Обнаружены два древнеегипетских черепа со следами операции на раковой опухоли

Обнаружены два древнеегипетских черепа со следами операции на раковой опухоли

Археологи нашли черепа людей, на которых отлично видны следы операционного вмешательства. Видимо, доктора Древнего Египта пытались лечить онкологические заболевания несколько тысяч лет назад, удаляя опухоли из головы оперируемых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх