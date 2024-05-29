Обнаружены два древнеегипетских черепа со следами операции на раковой опухоли

Археологи нашли черепа людей, на которых отлично видны следы операционного вмешательства. Видимо, доктора Древнего Египта пытались лечить онкологические заболевания несколько тысяч лет назад, удаляя опухоли из головы оперируемых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии