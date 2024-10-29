📈 В Крыму собственные доходы бюджета выросли в восемь раз по сравнению с 2014 годом «Работа не заканчивается, работа продолжается.
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📈 В Крыму собственные доходы бюджета выросли в восемь раз по сравнению с 2014 годом «Работа не заканчивается, работа продолжается.