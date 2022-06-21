Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.
Популярные статьи
- Над Киевом огромные столбы дыма: Армия России нанесла мощные ракетные удары (ФОТО, ВИДЕО)
- Атака на платформы в Чёрном море развязала России руки, Украину ждёт ответный удар, — Шеремет
- ВКС России наносят ракетные удары из Белоруссии: взрывы в Киеве, горят поражённые цели на Западной Украине (ФОТО, ВИДЕО)
Свежие комментарии