Русская весна

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Шольц и Макрон отказали Зеленскому, — пресса США

Шольц и Макрон отказали Зеленскому, — пресса США

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

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