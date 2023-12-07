Диетолог рассказала, с какими продуктами лучше не есть мандарины

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 7 декабря рассказала «Известиям», с какими продуктами сочетаются мандарины, а с какими, напротив, лучше их не есть.
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