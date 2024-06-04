Сколько градусов жары должно быть, чтобы сократили рабочий день?

При наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если же в кабинете нет климатического оборудования и температура в помещении достигнет 28,5 градуса, то работодателю рекомендуется сократить рабочий день на час, напоминает Роспотребнадзор.