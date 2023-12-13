Bloomberg: США могут отправить ВСУ военную технику из запасов на сумму $4,6 млрд

Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму $4,6 млрд в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.
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