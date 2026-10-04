Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Череп Гитлера из российского архива: анализ, который всё запутал

В Государственном архиве Российской Федерации на Большой Пироговской хранится картонная коробка, а в ней — обломок теменной кости размером чуть больше ладони, с рваным отверстием от пули.

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