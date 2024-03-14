Жителям тропических стран предлагают разводить питонов на мясо

Питоны набирают вес быстрее и эффективнее крупного рогатого скота, свиней и насекомых.Недавние исследования австралийских ученых привлекли внимание к необычному, но перспективному источнику белка для азиатских тропических стран - питонам.
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