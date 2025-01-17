Листья этого чудо-растения гарантированно снизят сахар в крови. И не только

Как показывает современная наука, обычное, казалось бы, растение, дарованное природой, может быть эффективным средством от многих проблем со здоровьем, начиная от ожирения и заканчивая проблемами с сердцем.
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