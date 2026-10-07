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Почти 90 лет спустя: в Алматы строят новый роддом

Почти 90 лет спустя: в Алматы строят новый роддом

В Алматы продолжается строительство нового здания родильного дома №2 в Медеуском районе на улице Жангельдина.

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