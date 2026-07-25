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Не надо повторять ошибки 80-х и душить ИИ: глава Nvidia произвёл фурор своим первым постом в X, Илон Маск его полностью поддержал

Не надо повторять ошибки 80-х и душить ИИ: глава Nvidia произвёл фурор своим первым постом в X, Илон Маск его полностью поддержал

Открытое письмо подписали 25 компанийГлава Nvidia Дженсен Хуанг сделал первый пост в социальной сети X (бывшая Twitter), поделившись открытым письмом, подписанным 25 компаниями, в котором Вашингтон предупреждается о недопустимости повторения ошибки чрезмерного ограничения технологий.

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