ВСУ при отступлении из курской Суджи подожгли дома местных, в которых жили сами Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из города Суджи Курской области подожгли дома мирных жителей, в которых сами ранее жили.
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