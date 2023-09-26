Какой сегодня праздник? Самые важные события на 27 сентября 2023 года в России и мире

Сегодня, 27 сентября 2023 года. В этот день отмечаются следующие праздники и события: В России: День воспитателя и всех дошкольных работников День Государственности Республики Саха (Якутия) День создания Национального Центрального Бюро Интерпола в России Воздвижение Животворящего Креста Господня В мире: Всемирный день туризма День «Раздави банку» (США) День «Спортивный фиолетовый.
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