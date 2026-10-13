С театра Кадышевой взыскали 100 тысяч рублей по иску РАО за задержку отчетности

Суд в Москве удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО), постановив взыскать с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой 100 тысяч рублей за задержку отчетности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Переводчик Путина...
- JF Лерчек остается п...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым