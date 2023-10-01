Гороскоп от Павла Глобы на 2 октября 2023 года: не торопите события Ella BramsПавел Глоба в гороскопе на 2 октября 2023 года советует знакам зодиака, где необходимо проявить осторожность и внимательность, чтобы избежать неприятностей.