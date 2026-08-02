Глава киевского режима Владимир Зеленский потерял поддержку большинства граждан Украины. Об этом 2 августа заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии