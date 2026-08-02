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ИА Регнум

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Мендель: Зеленский потерял поддержку граждан Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский потерял поддержку большинства граждан Украины. Об этом 2 августа заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).

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