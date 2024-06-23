Путин присвоил почетное звание барнаульскому анестезиологу

В БСМП №2 отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной" Президент РФ Владимир Путин присвоил анестезиологу-реаниматологу БСМП №2 Павлу Коваленко звание Заслуженного врача РФ.
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