Путин присвоил почетное звание барнаульскому анестезиологу

В БСМП №2 отметили, что Коваленко "посвятил много лет служению пациентам в реанимации и операционной" Президент РФ Владимир Путин присвоил анестезиологу-реаниматологу БСМП №2 Павлу Коваленко звание Заслуженного врача РФ.