Лайт версии в прошлом: Крупные банки массово ухудшают условия по кредитным картам Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы несколько крупных банков ужесточили условия использования кредитных карт для своих клиентов, сообщает «Известия».
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