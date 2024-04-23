«Ну-ка, читай!» Психолог предостерегла мам от опасных ошибок

Татьяна АРЯШКИНА freepik.com Зачем нужна семья в современном мире, где учиться воспитывать детей и почему мы снова обращаемся к классической русской литературе — на эти вопросы корреспонденту «АиФ в Кузбассе» ответила психолог и сотрудник Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции КемГУ Анна Леушина.