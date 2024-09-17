Подозреваемый в покушении на Трампа обращался к Зеленскому

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа американец Райан Уэсли Рут приезжал на Украину весной 2022 года и обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой создать в Киеве палаточный городок для иностранцев.