Русская весна

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Литва намерена надавить на Россию через Калининград, Москва начинает отвечать

Литва намерена надавить на Россию через Калининград, Москва начинает отвечать

Литовский МИД жалуется, что Россия отказала в выдаче визы атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве.

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Екатерина
Как жаль, что вы наконец-то нас покидаете)))
карла карлова
Какая культура в литве?Жалкие табаки.Пора разорвать дипломатические отношения с прибалтийской мелкотней.
Вася
Жалко Россию. Теперь мы не будем знать какая культура в Литве.
Алекс Суровый
Нужен коридор из Калининградской обл. в Россию. Вчера...

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