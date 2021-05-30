Литва намерена надавить на Россию через Калининград, Москва начинает отвечать

Русская веснаПолитикаЛитва намерена надавить на Россию через Калининград, Москва начинает отвечать Литовский МИД жалуется, что Россия отказала в выдаче визы атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаКак жаль, что вы наконец-то нас покидаете)))карла карловаКакая культура в литве?Жалкие табаки.Пора разорвать дипломатические отношения с прибалтийской мелкотней.ВВасяЖалко Россию. Теперь мы не будем знать какая культура в Литве.АСАлекс СуровыйНужен коридор из Калининградской обл. в Россию. Вчера...Комментировать
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