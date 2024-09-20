По складу в Торопце ударили не с Украины? Ответы на неудобные вопросы дали ливанские пейджеры

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Комментарии
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Владимир Яковлевич
Подставили хохлы своих хозяев из НАТО или нет, по барабану. Хозяин должен следить за своей шавкой, что бы не срала где попало. Думаю что трахнуть Искандерами по месту от куда были отправлены беспилотники, да так что бы не повадно было хозяину оставлять свою шавку без присмотра.
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6 час.
Владимир Яковлевич
В 40- 41 годах враг так же устраивал на границе нашей провокации, а мы смотрели на них и боялись предотвратить их, в итоге 22.06.41 началась Великая Отечественная Война. Этот урок не надо сейчас пропустить, собрались в кучу для учения яко бы войска стран НАТО. Трахнул в эту кучку САТАНУ с ВОЕВОДОЙ и некому будет проводить учения на долго
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6 час.

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