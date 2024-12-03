Врачи Перинатального центра спасли новорожденного с тяжелой дыхательной недостаточностью

Мальчик появился на свет в Сегежской центральной районной больнице, рассказали в Минздраве Карелии. Так как младенец нуждался в медицинской помощи в условиях специализированного стационара, из перинатального центра за ним была направлена реанимационная неонатальная бригада.
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