Массовый обман: почему владельцы автомобилей BYD жалуются на дилеров

Им продали машины и вскоре выпустили обновленные модели Тысячи владельцев автомобилей BYD в Китае обвиняют дилеров в обмане после анонса бесплатного обновления для автономного вождения, недоступного для уже проданных машин.
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