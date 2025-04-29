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Закон, порядок, государство

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В рамках правового информирования и профилактики совершения преступлений и правонарушений в подростковой среде сотрудники полиции Еврейской автономной области провели мероприятие по правовому воспитанию...

Старший инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Биробиджанский» майор полиции Анна Ралдугина провела игру «Правовой брейн-ринг» с воспитанниками Детского дома № 2 г.

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